ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Роман РотенбергПобедная серия «Динамо» Москва, первые очки Мичкова в «Сочи», пять подряд поражений СКА
  • 12:42
    • Головин второй раз подряд попал в символическую сборную Лиги 1
  • 12:01
    • Шнайдер вышла во второй круг турнира в Гуанчжоу
  • 11:16
    • «Барселона» может купить игрока «Ньюкасла» на замену Левандовскому
  • 10:37
    • Бакаев перейдет в клуб из ОАЭ
  • 07:18
    • Президент УЕФА сообщил, когда российские сборные и клубы вернуться к соревнованиям
    Все новости спорта

    Тюмень — Родина: смотреть онлайн в прямом эфире

    18.09.2023 в 16:00 начнется матч в очередном туре ФНЛ Тюмень — Родина

    Футбол ФНЛ — Первая лига Тюмень Родина Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ
    В 16:00 18.09.2023 начнётся онлайн-трансляция матча Тюмень — Родина.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Один из самых ожидаемых матчей чемпионата — игра между командами Тюмень и Родина. Многие болельщики хотят узнать, как будет развиваться игра и кто победит в этом противостоянии. Однако не всем удается попасть на стадион и посмотреть матч вживую или по ТВ. Для таких случаев пригодится онлайн-трансляция на сайте.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Тюмень» — «Родина» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.05.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Тюмень»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатную прямую онлайн-трансляцию игры Тюмень — Родина.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, составы команд, подробная предматчевая статистика.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 9500USDНовым игрокам

    Las Atlantis предлагает новым игрокам бонус к матчу: 9500 USD на первую ставку. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «ПСЖ» и «Боруссия» порадуют зрителей результативной игрой
  • «ПСЖ» — «Боруссия» Дортмунд. Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
  • Новое столичное дерби «Спартак» проведет успешнее
  • «Динамо» Москва — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.17
    •
  • Обыграет ли «Милан» «Ньюкасл»?
  • «Милан» — «Ньюкасл». Прогноз и ставки
  • 2.48
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.46
  • Экспресс дня 18 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч ПСЖ — Боруссия Дортмунд
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.48
  • Прогноз на матч Милан — Ньюкасл
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •  2.03
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Црвена Звезда
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Лацио — Атлетико
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Барселона — Антверпен
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Кудерметова — Бушар
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры