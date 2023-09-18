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    Матч получится упорным и результативным

    «Тюмень» — «Родина». Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, российская Первая лига, 18 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Тюмень» — «Родина»
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    «Родина»
    18-го сентября «Тюмень» на своем поле сыграет против «Родины» в рамках 10-го тура российской Первой лиги. Начало встречи запланировано на 16:00 мск. «Тюмень» — «Родина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 18 Сентября 2023 года
    Тюмень
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    •  Тюмень 16:00 Родина Родина
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    «Тюмень»

    После 9-и туров команда занимает 5-е место в таблице Первой лиги с 14-ю очками в активе. «Тюмень» здорово стартовала в нынешнем сезоне, находясь среди лидеров чемпионата, но сможет ли команда стабильно давать такой результат?

    Интересно, что «Тюмень» является одним из самых забивающих команд лиги — 13 мячей в 9-и встречах при 9-и пропущенных. На старте сезона «Тюмень» играла в атакующий футбол, довольно много забивала, но сейчас немного забуксовала.

    В последних трех встречах Первой лиги команда по разу проиграла, выиграла и сыграла вничью. За этот период «Тюмень» забила 4 гола при таком же количестве пропущенных.

    Прогнозы на ФНЛ

    В предстоящем матче команда встретится с нестабильной «Родиной», которая только только находит свою игру. Кроме того, сама «Тюмень» играет нестабильно на своем поле. В последних двух турах при родных трибунах команда уступила и сыграла вничью.

    «Родина»

    Нельзя сказать, что команда провалилась на старте сезона, скорее наоборот, «Родина» показывает интересный футбол, но пока что команда не может начать стабильно побеждать.

    Москвичи занимают 9-е место в таблице после 9-и туров с 13-ю очками в активе. Плотной в Первой лиге говорит о том, что «Родина» не выпала из обоймы лидеров — до 4-го места команда отстает лишь на 2 балла.

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    • Стоит отметить, что «Родина» очень часто сыграла вничью в нынешнем сезоне — в 4-х из 9-и встречах команда заработала лишь один балл, хотя могла победить. Помимо этого, «Родина» проиграла «Химкам» (0:2) и «Алании» (1:2), причем подряд.

    Стоит отметить, что в последних 2-х турах команде попались сложные соперники и «Родина» хорошо провела эти матчи. Сначала москвичи выиграли у «Торпедо» (2:0), а затем сыграли вничью с «Енисеем» (2:2).

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Ролины» предлагают — 2.20. На викторию «Тюмени» дают — 3.35, ничья оценена — в 3.35.

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    Обе команды будут мотивированы подняться по турнирной таблице. Можно предположить, что «Тюмень» и «Родина» выдадут результативный матч.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал 2.5 больше за 2.05.

    Еще один вариант ставки — обе забьют за 1.80.

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    «Тюмень» — «Родина»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 18.09.2023. Прогнозы на футбол. Матч получится упорным и результативным
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