18-го сентября «Тюмень» на своем поле сыграет против «Родины» в рамках 10-го тура российской Первой лиги. Начало встречи запланировано на 16:00 мск. «Тюмень» — «Родина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тюмень»

После 9-и туров команда занимает 5-е место в таблице Первой лиги с 14-ю очками в активе. «Тюмень» здорово стартовала в нынешнем сезоне, находясь среди лидеров чемпионата, но сможет ли команда стабильно давать такой результат?

Интересно, что «Тюмень» является одним из самых забивающих команд лиги — 13 мячей в 9-и встречах при 9-и пропущенных. На старте сезона «Тюмень» играла в атакующий футбол, довольно много забивала, но сейчас немного забуксовала.

В последних трех встречах Первой лиги команда по разу проиграла, выиграла и сыграла вничью. За этот период «Тюмень» забила 4 гола при таком же количестве пропущенных.

Прогнозы на ФНЛ

В предстоящем матче команда встретится с нестабильной «Родиной», которая только только находит свою игру. Кроме того, сама «Тюмень» играет нестабильно на своем поле. В последних двух турах при родных трибунах команда уступила и сыграла вничью.

«Родина»

Нельзя сказать, что команда провалилась на старте сезона, скорее наоборот, «Родина» показывает интересный футбол, но пока что команда не может начать стабильно побеждать.

Москвичи занимают 9-е место в таблице после 9-и туров с 13-ю очками в активе. Плотной в Первой лиге говорит о том, что «Родина» не выпала из обоймы лидеров — до 4-го места команда отстает лишь на 2 балла.

Стоит отметить, что «Родина» очень часто сыграла вничью в нынешнем сезоне — в 4-х из 9-и встречах команда заработала лишь один балл, хотя могла победить. Помимо этого, «Родина» проиграла «Химкам» (0:2) и «Алании» (1:2), причем подряд.

Стоит отметить, что в последних 2-х турах команде попались сложные соперники и «Родина» хорошо провела эти матчи. Сначала москвичи выиграли у «Торпедо» (2:0), а затем сыграли вничью с «Енисеем» (2:2).

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Ролины» предлагают — 2.20. На викторию «Тюмени» дают — 3.35, ничья оценена — в 3.35.

Обе команды будут мотивированы подняться по турнирной таблице. Можно предположить, что «Тюмень» и «Родина» выдадут результативный матч.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал 2.5 больше за 2.05.

Еще один вариант ставки — обе забьют за 1.80.