«СКА-Хабаровск» на своем поле обыграл «Химки»

дома одержал победу надв 10-м туре первой лиги — 3:1.

У победителей по голу забили Артем Симонян, Саид Алиев и Максим Кутовой, перешедший в хабаровский клуб в минувшее межсезонье из «Краснодара».

У «Химок» мяч на свой счет записал Кирилл Панченко.

Футбол. Россия. ФНЛ СКА-Хабаровск — Химки 3:1 Голы: 1:0 Simonyan A. (47'), 2:0 Саид Алиев (пенальти) (59'), 2:1 Кирилл Панченко (73'), 3:1 Максим Кутовой (90+2') СКА-Хабаровск: Ислам Имамов, Саид Алиев, Begun D., Олег Кожемякин, Магомед Мусалов, Алексей Никитин, Nikitin K., Илья Петров, Николай Покидышев, Андрей Савинов, Simonyan A. Химки: Игорь Обухов, Илья Берковский, Петар Голубович, Олег Исаенко, Хетаг Хосонов, Аршак Корян, Бутта Магомедов, Данил Степанов, Сергей Терехов, Varatynov S., Владислав Яковлев Предупреждения: Николай Покидышев (4'), Simonyan A. (42'), Стефан Мелентиевич (58'), Varatynov S. (61'), Ислам Имамов (90+1')

«СКА-Хабаровск» с 15 очками поднялся на пятое место в первой лиге. «Химки» с 14 баллами занимают девятую строчку в турнирной таблице.