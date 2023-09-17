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    «СКА-Хабаровск» на своем поле обыграл «Химки»

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    «СКА-Хабаровск» дома одержал победу над «Химки» в 10-м туре первой лиги — 3:1.

    «СКА-Хабаровск» на своем поле обыграл «Химки»
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    «СКА-Хабаровск» на своем поле обыграл «Химки»

    У победителей по голу забили Артем Симонян, Саид Алиев и Максим Кутовой, перешедший в хабаровский клуб в минувшее межсезонье из «Краснодара».

    У «Химок» мяч на свой счет записал Кирилл Панченко.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    СКА-Хабаровск — Химки 3:1
    Голы: 1:0 Simonyan A. (47'), 2:0 Саид Алиев (пенальти) (59'), 2:1 Кирилл Панченко (73'), 3:1 Максим Кутовой (90+2') СКА-Хабаровск: Ислам Имамов, Саид Алиев, Begun D., Олег Кожемякин, Магомед Мусалов, Алексей Никитин, Nikitin K., Илья Петров, Николай Покидышев, Андрей Савинов, Simonyan A. Химки: Игорь Обухов, Илья Берковский, Петар Голубович, Олег Исаенко, Хетаг Хосонов, Аршак Корян, Бутта Магомедов, Данил Степанов, Сергей Терехов, Varatynov S., Владислав Яковлев Предупреждения: Николай Покидышев (4'), Simonyan A. (42'), Стефан Мелентиевич (58'), Varatynov S. (61'), Ислам Имамов (90+1')

    «СКА-Хабаровск» с 15 очками поднялся на пятое место в первой лиге. «Химки» с 14 баллами занимают девятую строчку в турнирной таблице.

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