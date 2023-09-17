«Фиорентина» — «Аталанта»: счет матча 3:2, обзор голов

В 4-м туре чемпионата Италиидома встречалась с. Хозяева добились победы.

Всего клубы на двоих забили пять голов. «Фиалки» одолели соперника со счетом 3:2.

У «Фиорентины» голы забили Джакомо Бонавентура, Лукас Куарта и Кристиан Куаме.

Календарь и таблица Серии А

В составе клуба из Бергамо отличились Тен Копмейнерс и Адемола Лукман.

Футбол. Италия. Серия А Фиорентина — Аталанта 3:2 Голы: 0:1 Теун Коопмейнерс (20'), 1:1 Джакомо Бонавентура (35'), 2:1 Лукас Мартинес (45 + 1'), 2:2 Адемола Лукман (53'), 3:2 Кристиан Куаме (76') Фиорентина: Пьетро Терраччиано, Додо (Кристиано Бираги, 75'), Никола Миленкович, Лукас Мартинес, Фабьяно Паризи, Альфред Дункан (Антонин Барак, 88'), Роландо Мандрагора (Артур Мело, 64'), Николас Гонсалес (Кристиан Куаме, 64'), Джакомо Бонавентура, Йосип Брекало, M'bala Nzola (Lucas Beltran, 74') Аталанта: Адемола Лукман (Джанлука Скамакка, 59'), Шарль Де Кетеларе (Марио Пашалич, 59'), Теун Коопмейнерс (Ндари Адопо, 75'), Маттео Руджери (Алексей Миранчук, 80'), Эдерсон, Мартен де Рон, Давиде Дзаппакоста (Надир Цортеа, 59'), Зеад Колашинац, Джорджио Скальвини, Рафаэл Толой, Марко Карнесекки Предупреждения: Мартен де Рон (34'), Надир Цортеа (65'), Фабьяно Паризи (88')

«Фиорентина» набрала 7 очков и поднялась на 7-е место. «Аталанта» (6) опустилась на 8-ю строчку.