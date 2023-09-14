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    Бонуччи рассказал о деталях своего ухода из «Ювентуса»

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    Защитник «Униона» Леонардо Бонуччи, который перешел из «Ювентуса», высказался о причинах ухода из «старой синьоры».

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    «Я читал и слышал многое, что не соответствует действительности. Говорилось о том, что "Ювентус" и тренер (Массимилиано Аллегри) проинформировали меня о ситуации нынешнего сезона (с нежеланием видеть меня в команде) еще в октябре прошлого года.

    Но это никак не может быть правдой: в октябре прошлого года мне фактически предоставили возможность продолжать работать в "Ювентусе", продлив со мной контракт.

    Затем я услышал в интервью тренера, что мне якобы еще в феврале этого года сообщили, что я больше не буду частью команды "Ювентуса". Но в то время у меня не было никаких разговоров с клубом. Однако я начинал что-то чувствовать, прочитав в новостях, что больше не буду входить в планы "Ювентуса".

    Затем 13 июля (спортивный директор "Ювентуса") Джунтоли и (его ассистент) Манна пришли ко мне домой и унизили меня, сказав, что я больше не буду частью "Ювентуса". Что даже мое присутствие в раздевалке и на поле будет мешать развитию клуба», — сказал Бонуччи в интервью Sport Mediaset.

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    • Напомним, что Бонуччи выступал за «Ювентус» в период с 2010 по 2017 год, а потом с 2018 по 2023 год. В прошлом сезоне защитник провел 16 матчей в Серии А и забил один гол.

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