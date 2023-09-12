начнут матч в 21:45 в группе I квалификации Евро-2024, 12.09.2023.

Последний матч между собой: Андорра — Швейцария 1:2 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Швейцария» — «Андорра» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.80.

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