Последний матч между собой: Андорра — Швейцария 1:2 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.
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- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Швейцария» — «Андорра» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.80.
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