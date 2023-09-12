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    Оторвется ли Швейцария от преследователей?

    Швейцария — Андорра. Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, квалификация на Евро-2024, 12 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Швейцария — Андорра
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    Швейцария лидирует в группе
    Во вторник, 12 сентября, сборная Швейцарии сыграет против национальной команды Андорры в шестом туре отборочного цикла Евро-2024. Начало встречи запланировано на 21:45 мск. Швейцария — Андорра: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа I 12 Сентября 2023 года
    Швейцария
  • Берн
    •  Швейцария 21:45 Андорра Андорра
  • Андорра-ла-Велья
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    Швейцария

    Швейцарцы отлично стартовали в отборе на чемпионат Европы. «Нати» успели переиграть Швейцарию (5:0), Израиль (3:0) и Андорру (2:1), а также сыграли вничью с Румынией (2:2) и Косовом (2:2).

    В итоге команда имеет в своем активе 11 очков и занимает первое место в турнирной таблице, опережая вторую Румынию на два пункта.

    Коэффициенты матча Швейцария — Андорра

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  • 1.0518.0060.00Бонус$9500
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    Перед этим «красные крестоносцы» принимали участие в чемпионате мира в Катаре. Национальная команда пробилась в плей-офф, где проиграла Португалии, пропустив шесть мячей, а забив только один.

    Все прогнозы на Евро-2024

    На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в пять поединков, три из которых он выиграл, а два — свел вничью, так что у хозяев неплохая форма.

    Андорра

    Команда традиционно является поставщиком очков. Андорра на текущий момент набрала всего два балла.

    Андоррцы в пяти матчах пропустили семь мячей. Учитывая три забитых мяча, нынешняя квалификация может считаться не столь провальной.

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    • В предыдущем своем поединке команда сумела отобрать очки у Белоруссии на своем поле, сыграв с ней в «сухую» ничью — 0:0.

    На сегодня у коллектива безвыигрышная серия в восемь поединков при пяти поражениях и трех ничьих, поэтому гостям явно ничего не светит в Сьоне, где пройдет игра.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом Швейцарию, коэффициент на победу которого равен 1,02. Успех Андорры оценивается в 50,00, ничья — в 17,50.

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    В пяти из семи последних матчей хозяев было забито больше 3,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 3,5 голов за 1,80.

    Еще один вариант ставки — индивидуальный тотал Швейцарии больше 3,5 голов за 1,91, ведь хозяева на правах безоговорочного фаворита вполне способны забить больше 3,5 голов.

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    Швейцария — Андорра: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 12.09.2023. Прогнозы на футбол. Оторвется ли Швейцария от преследователей?
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