Во вторник, 12 сентября, сборная Швейцарии сыграет против национальной команды Андорры в шестом туре отборочного цикла Евро-2024. Начало встречи запланировано на 21:45 мск. Швейцария — Андорра: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Швейцария

Швейцарцы отлично стартовали в отборе на чемпионат Европы. «Нати» успели переиграть Швейцарию (5:0), Израиль (3:0) и Андорру (2:1), а также сыграли вничью с Румынией (2:2) и Косовом (2:2).

В итоге команда имеет в своем активе 11 очков и занимает первое место в турнирной таблице, опережая вторую Румынию на два пункта.

Коэффициенты матча Швейцария — Андорра 1X2Новым игрокам 1.0518.0060.00Бонус$9500

Перед этим «красные крестоносцы» принимали участие в чемпионате мира в Катаре. Национальная команда пробилась в плей-офф, где проиграла Португалии, пропустив шесть мячей, а забив только один.

Все прогнозы на Евро-2024

На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в пять поединков, три из которых он выиграл, а два — свел вничью, так что у хозяев неплохая форма.

Андорра

Команда традиционно является поставщиком очков. Андорра на текущий момент набрала всего два балла.

Андоррцы в пяти матчах пропустили семь мячей. Учитывая три забитых мяча, нынешняя квалификация может считаться не столь провальной.

В предыдущем своем поединке команда сумела отобрать очки у Белоруссии на своем поле, сыграв с ней в «сухую» ничью — 0:0.

На сегодня у коллектива безвыигрышная серия в восемь поединков при пяти поражениях и трех ничьих, поэтому гостям явно ничего не светит в Сьоне, где пройдет игра.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом Швейцарию, коэффициент на победу которого равен 1,02. Успех Андорры оценивается в 50,00, ничья — в 17,50.

В пяти из семи последних матчей хозяев было забито больше 3,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 3,5 голов за 1,80.

Еще один вариант ставки — индивидуальный тотал Швейцарии больше 3,5 голов за 1,91, ведь хозяева на правах безоговорочного фаворита вполне способны забить больше 3,5 голов.