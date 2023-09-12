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    Германия обыграла сборную Франции в рамках товарищеского поединка

    Германия — Франция: счет матча 2:1, обзор голов

    Футбол Товарищеские матчи Сборная Германии Футбол Германии Сборная Франции Футбол Франции
    Сборная Германии одержала победу над Францией (2:1) в товарищеском матче.

    Томас Мюллер — форвард сборной Германии
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    Томас Мюллер — форвард сборной Германии

    Первый гол немцы забили уже на 4-й минуте. Форвард «бундестим» Томас Мюллер получил передачу в штрафной площади и, не растерявшись, совершил сильный удар. Без шансов для голкипера соперника — 1:0.

    Уже на 87-й минуте Германия удвоила свое преимущество. Кай Хаверц отдал отличную передачу на партнера по команде Лероя Зане, а тот ударил низом и попал — 2:0.

    Спустя всего 2 минуты арбитр поставил пенальти в ворота Германии. Форвард Франции Антуан Гризманн уверенно реализовал одиннадцатиметровый — 2:1, но на большее сборную не хватило.

    Футбол. Товарищеские матчи (сборные)
    Германия — Франция 2:1
    Голы: 1:0 Томас Мюллер (4'), 2:0 Лерой Зане (87'), 2:1 Антуан Гризманн (пенальти) (89') Германия: Марк-Андре тер Штеген, Жонатан Та, Никлас Зюле, Антонио Рюдигер, Бенджамин Хенрихс (Робин Гозенс, 78'), Илкай Гюндоган (Паскаль Гросс, 25'), Эмре Джан, Лерой Зане, Флориан Вирц (Йонас Хофман, 78'), Серж Гнабри (Юлиан Брандт, 64'), Томас Мюллер (Кай Хаверц, 64') Франция: Антуан Гризманн, Рандаль Коло Муани (Марку Тюрам, 64'), Адриен Рабьо (Юссуф Фофана, 78'), Эдуардо Камавинжа, Орельен Чуаэми, Кингсли Коман (Усман Дембеле, 64'), Тео Эрнандес, Вильям Салиба, Жан-Клер Тодибо, Бенжамен Павар (Жюль Кунде, 65'), Мик Меньян Предупреждения: Паскаль Гросс (42'), Антонио Рюдигер (56')

    В следующем матче Германия встретится 14 октября со сборной США.

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