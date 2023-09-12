Агент: Черчесов был в списках «Аль-Иттихада», но до конкретики не дошло

Футбольный агентподтвердил, что один из неназванных клубов Саудовской Аравии был заинтересован в назначениина пост главного тренера.

«"Динамо" много с кем связывалось в это межсезонье, но давайте будем объективны: реальные шансы на работу в московском клубе у Черчесова были бы при отсутствии контракта с "Ференцварошом".

На тот момент Черчесов четко дал понять, что намерен улучшить результат прошлого сезона с "Ференцварошем", и ни на что больше он отвлекаться не хотел.

Из Саудовской Аравии поступало одно конкретное предложение — во время работы Черчесова в "Ференцвароше".

Еще раз: один из принципов работы Черчесова — не вступать в переговоры при действующем контракте с другим клубом.

По "Аль-Иттихаду": насколько мне известно, в списках Черчесов был, но никакой конкретики не последовало», — сказал Агузаров в эфире YouTube-канала «Это футбол, брат!».