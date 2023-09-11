Деклан Райс заявил, что перешел в «Арсенал» из-за Артеты

Хавбек «Арсенала»рассказал, что главной причиной его перехода в лондонскийстала фигура главного тренера

«Артета играл для меня ключевую роль при выборе команды. Когда я с ним познакомился, понял, что хочу играть именно у него. То, как он говорил, его харизма, видение игры. Очень доволен своим выбором и чувствую себя в "Арсенале" как дома», — сказал Райс в интервью «Channel 4 Sport».

24-летний Деклан Райс является воспитанником «Челси». В 2014 году он перешел в «Вест Хэм», где стал звездой АПЛ и игроком сборной Англии. Летом 2023 года он перешел в «Арсенал» за 122 млн евро. Этот трансфер стал рекордным в истории «канониров».

В этом сезоне в АПЛ Райс сыграл 5 матчей и пока не отметился результативными действиями.