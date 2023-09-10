Агент: План Изидора — добиться большого успеха с «Зенитом»

, агент форварда, отреагировал на переход футболиста из «Локомотива» в «Зенит».

«Вильсон хотел покинуть Россию в самом начале, но "Локомотив" отказался от всех предложений из Европы. Тогда ему пришлось вернуться в Россию, что он и сделал. 7-го числа он вернулся в тренировочный лагерь "Локомотива". После этого поступило предложение от "Зенита", самого большого клуба в России, да еще и в другом городе. Поэтому Вильсон решил перейти туда. Все просто.

Его план — добиться большого успеха с "Зенитом". Возвращение в Европу? Может быть, но позже. Сейчас он сосредоточен на питерском клубе», — сказал Ичбиа Sport24.

Напомним, питерский клуб взял форварда в аренду у «Локомотива».