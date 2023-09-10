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    Кейн рассказал о причинах перехода в «Баварию»

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    Нападающий «Баварии» Гарри Кейн заявил, что перешел из «Тоттенхэма» в немецкий клуб из-за желания побеждать.

    Гарри Кейн
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    Гарри Кейн

    «Много говорят о трофеях, и, конечно, я хочу выигрывать трофеи. Но это не единственная причина, по которой я перешел в "Баварию". Я чувствовал, что мне необходимо играть на самом высоком уровне, если я хочу совершенствоваться.

    Если я хочу быть рядом с лучшими нападающими и лучшими игроками мира, то мне нужно играть в Лиге чемпионов и бороться за трофеи. Чувствовал, что прошлый сезон прошел хорошо для меня лично (Кейн забил 30 голов в чемпионате), но не для "Тоттенхэма" как команды.

    Почувствовал, что настало время сделать еще один шаг и принять новый вызов. В "Баварии" я ощутил давление. Это не просто желание победить — здесь ты должен побеждать.

    Мы еще не начали Лигу чемпионов, но уже ожидаем победы в ней. Это совсем другое давление, и я чувствую, что это поможет мне стать лучше на самой большой сцене и выступать на более высоком уровне», — сказал Кейн Daily Mail.

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