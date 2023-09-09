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    Италия не смогла обыграть Северную Македонию в дебютном матче Спаллетти

    Северная Македония — Италия: счет матча 1:1, обзор голов

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    В матче пятого тура группового этапа квалификации Евро-2024 сборные Северной Македонии и Италии не смогли выявить сильнейшего, сыграв 1:1.

    Лучано Спаллетти
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    Лучано Спаллетти

    На гол Чиро Иммобиле хозяева ответили точным ударом Эниса Барди.

    Отметим, что это был дебютный матч Лучано Спаллетти на посту наставника сборной Италии.

    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа C
    Северная Македония — Италия 1:1
    Голы: 0:1 Чиро Иммобиле (47'), 1:1 Энис Барди (81') Северная Македония: Столе Димитриевски, Йован Манев, Джоко Зайков, Висар Муслиу (Nikola Serafimov, 78'), Стефан Ашковски (Боян Димоски, 74'), Агон Элези (Isnik Alimi, 74'), Яни Атанасов (Ahmed Iljazovski, 90'), Эгзиян Алиоски, Bojan Miovski, Энис Барди, Элиф Элмас Италия: Маттиа Цаканьи (Вильфред Ньонто, 82'), Чиро Иммобиле, Маттео Политано (Николо Дзаньоло, 46'), Сандро Тонали (Джакомо Распадори, 89'), Бриан Кристанте, Николо Барелла, Федерико Димарко (Кристиано Бираги, 82'), Алессандро Бастони, Джанлука Манчини (Джорджио Скальвини, 59'), Джованни Ди Лоренцо, Джанлуиджи Доннарумма Предупреждения: Йован Манев (68'), Федерико Димарко (70'), Сандро Тонали (75'), Николо Дзаньоло (80'), Isnik Alimi (89')

    Таким образом, позиции команд в турнирной таблице остались прежними: Италия (4 очка) — третья, Северная Македония (4 пункта) — четвертая.

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