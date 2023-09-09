Холанн: Месси и Криштиану делали сумасшедшие вещи

Форвардвысказался об игре форвардаи нападающего

«Похоже, все думают, что после многолетнего противостояния Месси и Роналду наступила эпоха Холанна против Мбаппе, но нужно подчеркнуть, что Месси и Криштиану делали сумасшедшие вещи. И важно помнить, что они до сих пор их делают. Хоть они и становятся старше, но остаются фантастическими игроками. Иметь возможность наблюдать за этими двумя выдающимися чемпионами — это привилегия.

Я никогда не противопоставляю себя другим игрокам. Я не такой человек. Я сосредоточен на себе и хочу становиться лучше с каждым днем, продолжать получать удовольствие от того, что делаю, быть лучшей версией себя», — приводит слова Холанна France Football.