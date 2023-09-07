Экс-тренер «Челси» отказался возглавить «Лион»

Бывший главный тренер «Челси»отказался от возможности продолжить карьеру в чемпионате Франции.

Сообщалось, что в назначении Поттера заинтересован «Лион».

По информации The Athletic, 48-летний специалист отклонил предложение французского клуба. Его приоритетом по-прежнему остается работа в английской Премьер-лиге.

Поттер был уволен из «Челси» в начале апреля после серии неудачных результатов в английской Премьер-лиге. До этого он в течение трех лет возглавлял «Брайтон».

«Лион» ищет замену Лорану Блану, под руководством которого команда провалила старт чемпионата Франции.