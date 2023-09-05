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    Лига 1. «Монако» — в лидерах, ПСЖ продолжает погоню

    Итоги 4-го тура чемпионата Франции по футболу

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    «Лион» — ПСЖ
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    «Лион» — ПСЖ
    «Пари Сен-Жермен» старатся наверстать упущенное и планирует больше не терять очки в чемпионате. Отставание от лидера турнира — «Монако» составляет два балла.

    Изменения в турнирной таблице

    Резкий скачок вперед сделал действующий чемпион ПСЖ, команда взлетела на 6 строчек и расположилась на 2-м месте.

    От этого взлета пострадали несколько клубов Лиги 1. По одной позиции потеряли «Марсель» (3 место) и «Реймс» (4 место).

    Третий тур французского чемпионата пошел на пользу «Лиллю», который поднялся с 10-го на 5-е место.

    Календарь и таблица Лиги 1

    По две позиции потеряли «Брест» (6 место) и «Ренн» (7 место). Минувший игровой день прошел удачно для «Ниццы», которая взлетела с 13-го на 8 место.

    А вот «Страсбург» скатился вниз по турнирной таблице сразу на на 4 ступеньки и теперь занимает 9 место.

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    • Тур сильно повлиял на положение команд в Лиге 1. «Гавр», к примеру сделал рывок вперед и поднялся с 1-го на 10 место. «Лорьян» же опустился с 7-го на 11-е, а «Тулуза» — с 11-го на 12-е, «Монепелье» — с 9-го на 14-е.

    В зоне вылета местами поменялись «Клермон» (16 место) и «Лион» (18 место). В группе аутсайдеров также вице-чемпион «Ланс» (17 место). Все команды после 4-х туров набрали по 1 очку.

    Топ-3

    «Монако» продолжает лидировать в чемпионате, команда старается не сбавлять обороты, в противном случае можно уступить первое место действующему чемпиону ПСЖ.

    В 4-м туре чемпионата Франции «Монако» одержали победу над вице-чемпоном — «Лансом» (3:0).

    «Монако»
    globallookpress.com

    В составе победителей стоит отметить результативные действия в исполнении Вилфреда Синго, Александра Головина и Гильермо Марпиана. Таким образом «Монако» набрал 10 очков.

    На два балла меньше у двух клубов: ПСЖ и «Марселя». Если «провансальцы» потеряли очки в туре, то «парижане» одержали победу и забрали свои 3 очка.

  • Лига 1. ПСЖ сокращает отставание от «Монако»
  • Итоги 3-го тура чемпионата Франции по футболу
  • 28/08/2023

    • «Пари Сен-Жермен» набрал 8 очков после крупной победы над «Лионом» (4:1) — играли в гостях. Ашраф Хакими, Марко Асенсио и дубль Мбаппе принесли чемпиону 3 балла и помогли команде взлететь на 2 место в Лиге 1.

    А вот «Марсель» упустил возможность догнать «Монако» в таблице, сыграв вничью с «Нантом» (1:1).

    Зона вылета

    В зоне вылета сейчас расположились некогда лидеры французской Лиги 1. Замыкает турнирную таблицу «Лион», которы уже успел проиграть ПСЖ (1:4), «Монпелье» (1:4) и «Страсбургу» (1:2). Была и ничья с ФК «Ницца» (0:0).

    Фанаты «Ланса»
    globallookpress.com

    Аналогичного результата добился «Ланс». «Кроваво-золотые» потерпели фиаско в матчах с ПСЖ (1:3), «Брестом» (2:3) и «Монако» (0:3). Также команда заработала одно очко, обменявшись голами с «Ренном» (1:1).

    Тур № 5

    Матчи следующего тура чемпионата Франции пройдут с 15 по 17 сентября.

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    Лидер Лиги 1 «Монако» отправится в гости к «Лорьяну». Встреча запланирована на воскресенье, 17 сентября.

    Все прогнозы на Лигу 1

    Команда из топ-3 «Марсель» на своём поле примет «Тулузу», матч состоится 17 сентября. А откроет программу 5 тура матч с участием действующего чемпиона: ПСЖ примет «Ниццу» в пятницу, 15 сентября.

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