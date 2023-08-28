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    Лига 1. ПСЖ сокращает отставание от «Монако»

    Итоги 3-го тура чемпионата Франции по футболу

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    ПСЖ
    «Пари Сен-Жермен» одержал первую победу в сезоне. Лидеры Лиги 1 «Монако» и «Брест» набрали одно очко на двоих. «Марсель» подтянулся к первому месту.

    Изменения в турнирной таблице

    По итогам 3-го тура чемпионата Франции «Брест» потерял второе место в таблице, опустившись на 4-е место. На одну строчку вверх поднялись «Марсель» (2 место) и «Реймс» (3 место).

    На 4 строчки вверх поднялся «Страсбург», который расположился на 5-м месте. Команда обошла «Ренн» (6 место), «Монпелье» (9 место), «Лилль» (10 место) и «Тулузу» (11 место). Шаг вперед в турнирной таблице также сделали «Лорьян» (7 место) и ПСЖ (8 место).

    Календарь и таблица Лиги 1

    В зоне вылета также произошли изменения в положении команд. Первые очки в Лиге 1 набрали «Нант» (15 место) и «Лион» (16 место). Две строчки в таблице потерял вице-чемпион «Ланс» (17 место).

    Первая победа ПСЖ

    «Пари Сен-Жермен» играет пока без поражений, однако в стартовых турах чемпионата Франции парижане набрали всего 2 очка. Были ничьи с «Лорьяном» (0:0) и «Тулузой» (1:1).

    В 3-м туре Лиги 1 ПСЖ на своем поле переиграл вице-чемпиона «Ланс» (3:1). Вклад в победу чемпиона внес Килиан Мбаппе, оформивший дубль. Также голом отметился Марко Асенсио.

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    • После этой победы ПСЖ набрал 5 очков и поднялся на 8 место в турнирной таблице. От лидеров «Монако» и «Марселя» отставание составляет всего 2 пункта. «Ланс» же опустился на предпоследнее 17 место в турнире с 1 набранным баллом

    Двоевластие

    «Монако» потерял очки в 3-м туре, сыграв вничью с одним из аутсайдеров чемпионата — «Нантом» (3:3). В этой встрече «монегаскам» едва удалось избежать поражения.

    К 58-й минуте команда «горела» (1:3), пока Виссам Бен Йеддер не сократил отставание до минимума. Ну а спас «Монако» от проигрыша Майрон Боаду, забивший спасительный гол на 85-й минуте встречи.

    «Монако»
    globallookpress.com

    В итоге «Монако» потерял первые очки в сезоне, набрав 7 баллов. Шансом воспользовался «Марсель». «Провансальцы» в минувшем игровом дне одержали победу над «Брестом» (2:0). В составе «олимпийцев» голами отметились Шансель Мбемба-Мангулу и Исмаила Сарр.

    К слову, «Марсель» одержал важную победу над «Брестом», который шел в лидерах. Теперь у «олимпийцев» 2 место и 7 очков. У «Бреста» — 4 место и 6 пунктов.

    Тур №4

    В следующем туре чемпионата Франции можно выделить две пары. В субботу, 2 сентября состоится матч между «Монако» и «Лансом».

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    В воскресенье, пройдет битва с участием действующего чемпионта. ПСЖ отправится в гости к «Лиону».

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    Матчи 4-го игрового дня во французской Лиге 1 пройдут с 1-го по 3-е сентября.

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