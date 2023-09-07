Изидор может перейти в «Зенит»

Нападающий «Локомотива»может продолжить карьеру в. Об этом сообщил Гарольд Ичбиа, агент французского футболиста.

«Да, мы работаем над этим. Его трансфер возможен только в "Зенит". ЦСКА и "Краснодар" — точно нет», — приводит слова агента Sport24.

Ранее Ичбиа сообщил, что француз подпишет контракт с другим клубом в ближайшие 48 часов.

Transfermarkt оценивает стоимость Изидора в 6 миллионов евро. В текущем чемпионате России 22-летний форвард провел четыре матча и забил один мяч.

Напомним, в конце августа Изидор уехал во Францию и без уведомления «Локомотива» самостоятельно прошел медосмотр в одной из команд.