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    Агент: Скорее всего, Изидор подпишет контракт с другим клубом в ближайшие 48 часов

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    Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор близок к переходу в другой клуб. Об этом сообщил Гарольд Ичбиа, агент французского футболиста.

    Вильсон Изидор
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    Вильсон Изидор

    «Вильсон точно не будет выкупать свой контракт. Такой вариант не рассматривается.

    Скорее всего, он подпишет контракт с другим клубом в ближайшие 48 часов», — приводит слова агента Sport24.

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    • Ранее стало известно, что Изидор уехал во Францию и без уведомления «Локомотива» самостоятельно прошел медосмотр в одной из команд.

    Transfermarkt оценивает стоимость Изидора в 6 миллионов евро. В текущем чемпионате России 22-летний форвард провел четыре матча и забил один мяч.

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