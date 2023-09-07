Агент: Скорее всего, Изидор подпишет контракт с другим клубом в ближайшие 48 часов

Вильсон Изидор Фото: globallookpress.com
«Вильсон точно не будет выкупать свой контракт. Такой вариант не рассматривается.
Скорее всего, он подпишет контракт с другим клубом в ближайшие 48 часов», — приводит слова агента Sport24.
Ранее стало известно, что Изидор уехал во Францию и без уведомления «Локомотива» самостоятельно прошел медосмотр в одной из команд.
Transfermarkt оценивает стоимость Изидора в 6 миллионов евро. В текущем чемпионате России 22-летний форвард провел четыре матча и забил один мяч.