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    Тикнизяном интересовался клуб Серии А

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    Александр Клюев, агент армянского защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна, отметил, что игроком интересовался итальянский клуб.

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    «Из Италии был интерес. Хороший стабильный клуб. Ну, в Серии А плохих нет.

    У каждого амбициозного футболиста есть желание попробовать свои силы в Европе. Наир — не исключение. Но он счастлив в "Локомотиве" — играть, выступать за него и добиваться вместе с клубом результатов. У "Локо" молодая и перспективная команда, с хорошим тренером, который ставит интересный футбол. Наир — часть этого проекта.

    Переход в Германию сорвался не из‑за политики. Да и не совсем правильно говорить, что переход сорвался. Переход — это работа, и она продолжается. Посмотрим, как будет дальше», — приводит слова Клюева «Матч ТВ».

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