Кепа подтвердил, что отказал «Баварии» ради перехода в «Реал»

Вратарь мадридского «Реала»подтвердил, что был близок к переходу в

«Реал» подписал Кепу в связи с серьезной травмой Тибо Куртуа. Испанский вратарь перешел в «Королевский клуб» на правах аренды из «Челси».

«Когда тебе звонит "Мадрид", то это все меняет. Это правда, что я был очень близок к переходу в "Баварию".

Я трижды играл против "Реала" в составе "Челси". Когда я приезжал на "Бернабеу", я поворачивал налево, в сторону раздевалки для гостевой команды, но мне всегда хотелось пойти в другую сторону — в раздевалку для хозяев», — признался Кепа в интервью El Partidazo de COPE.

«Реал» занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги после четырех туров. В ближайшем матче команда Карло Анчелотти сыграет с «Реал Сосьедадом». Игра пройдет 17 сентября в Мадриде, начало — в 22:00 мск.