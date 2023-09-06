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    Буну рассказал, почему сорвался его переход в «Реал»

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    Вратарь сборной Марокко Яссин Буну подтвердил, что мог продолжить карьеру в мадридском «Реале».

    Яссин Буну
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    Яссин Буну

    В августе «Реал» искал нового голкипера в связи с травмой Тибо Куртуа. После неудачных переговоров с Буну «Королевский клуб» подписал вратаря «Челси» Кепу Аррисабалагу.

    Буну вскоре перешел из «Севильи» в саудовский «Аль-Хиляль».

    «Да, это правда, у меня было предложение от "Реала". Более того, я был приоритетным вариантом для них, но из-за Кубка Африки этот переход был невозможен», — приводит слова Буну El Pelotazo.

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