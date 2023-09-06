начнут матч в 19:00 в группе C отборочного турнира чемпионата Европы по футболу до 21 года, 06.09.2023.

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