Грузия (до 21 года)
Грузинская «молодежка» еще не стартовала в данном отборе. Последними поединками команды в рамках домашнего Евро-2023. Правда, тогда у команды был немного другой состав.
Во время молодежного чемпионата Европы 2023 года «бело-красные» выступили достаточно удачно. На групповой стадии они переиграли ровесников из Португалии (2:0), а также сыграли вничью с Бельгией (2:2) и Нидерландами (1:1).
Коэффициенты матча Грузия U21 — Гибралтар U21
Грузины смогли выйти из группы, но на стадии плей-офф в рамках четвертьфинальной стадии турнира сразу е в серии пенальти проиграли Израилю. Все равно выступление молодежной сборной Грузии можно считать успешным.
В этом отборе соперниками подопечных Рамаза Сванадзе также будут Швеция, Молдова, Нидерланды и Северная Македония. Группа сложная и грузинам будет тяжело пробиться на Евро, но бороться нужно.
Гибралтар (до 21 года)
Молодежная сборная Гибралтара уже успел провести два матча квалификации. Сначала команда в родных стенах уступила Молдове (1:3), а после этого крупно проиграла и Швеции (0:5).
Конечно, у гибралтарцев нет никаких шансов на то, чтобы представлять свою страну на Евро-2025. Для них любое набранное очко будет за счастье и на вес золота.
В прошлой квалификации, к Евро-2023, Гибралтар смог набрать лишь одно очко в десяти матчах. Гибралтарская «молодежка» смогла сыграть вничью с Болгарией. При этом, за десять матчей команда смогла забить лишь один мяч, а пропустила целых 41.
Начиная с 2017 года, молодежная сборная Гибралтара смогла добыть только одну победу. Случилось это в домашнем поединке с Северной Македонией. При этом, команда проиграла 28 встреч.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Грузии (до 21 года) предлагают поставить за 1.01.
На викторию Гибралтара (до 21 года) дают 56.50, ничья оценена в 18.50.
Сделаем ставку на то, что Грузия одержит победу минимум в четыре мяча.
Также рискнем и поставим на то, что обе команды смогут забить.