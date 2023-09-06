Грузия (до 21 года) сыграет на своем поле с Гибралтаром (до 21 года) в рамках квалификации молодежного Евро-2025. Матч пройдет 6 сентября, начало — в 19:00 мск. Грузия (до 21 года) — Гибралтар (до 21 года): прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Грузия (до 21 года)

Грузинская «молодежка» еще не стартовала в данном отборе. Последними поединками команды в рамках домашнего Евро-2023. Правда, тогда у команды был немного другой состав.

Во время молодежного чемпионата Европы 2023 года «бело-красные» выступили достаточно удачно. На групповой стадии они переиграли ровесников из Португалии (2:0), а также сыграли вничью с Бельгией (2:2) и Нидерландами (1:1).

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Грузины смогли выйти из группы, но на стадии плей-офф в рамках четвертьфинальной стадии турнира сразу е в серии пенальти проиграли Израилю. Все равно выступление молодежной сборной Грузии можно считать успешным.

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В этом отборе соперниками подопечных Рамаза Сванадзе также будут Швеция, Молдова, Нидерланды и Северная Македония. Группа сложная и грузинам будет тяжело пробиться на Евро, но бороться нужно.

Гибралтар (до 21 года)

Молодежная сборная Гибралтара уже успел провести два матча квалификации. Сначала команда в родных стенах уступила Молдове (1:3), а после этого крупно проиграла и Швеции (0:5).

Конечно, у гибралтарцев нет никаких шансов на то, чтобы представлять свою страну на Евро-2025. Для них любое набранное очко будет за счастье и на вес золота.

В прошлой квалификации, к Евро-2023, Гибралтар смог набрать лишь одно очко в десяти матчах. Гибралтарская «молодежка» смогла сыграть вничью с Болгарией. При этом, за десять матчей команда смогла забить лишь один мяч, а пропустила целых 41.

Начиная с 2017 года, молодежная сборная Гибралтара смогла добыть только одну победу. Случилось это в домашнем поединке с Северной Македонией. При этом, команда проиграла 28 встреч.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Грузии (до 21 года) предлагают поставить за 1.01.

На викторию Гибралтара (до 21 года) дают 56.50, ничья оценена в 18.50.

Сделаем ставку на то, что Грузия одержит победу минимум в четыре мяча.

Также рискнем и поставим на то, что обе команды смогут забить.