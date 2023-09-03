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    Дубль Сердерова обеспечил махачкалинскому «Динамо» победу в матче со «СКА-Хабаровском»

    «СКА-Хабаровск» — «Динамо» Мх: счет матча 0:2, обзор голов

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    Махачкалинское «Динамо» обыграло «СКА-Хабаровск» (2:0) в матче 8-го тура российской Первой лиги.

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    Первый гол гости забили на 29-й минуте встречи. Отличился нападающий «Динамо» Сердер Сердеров.

    Спустя всего 2 минуте все тот же Сердеров удвоил преимущество своей команды. Этот гол стал последним, итоговый результат — 2:0 в пользу «Динамо».

    Футбол. Россия. ФНЛ
    СКА-Хабаровск — Динамо-Махачкала 0:2
    Голы: 0:1 Serderov S. (29'), 0:2 Serderov S. (31') СКА-Хабаровск: Sugrobov V., Саид Алиев, Юрий Бавин, Begun D., Яо Жан Шарль Оливье, Олег Кожемякин, Алексей Никитин, Николай Покидышев, Томас Рукас, Андрей Савинов, Simonyan A. Динамо-Махачкала: Volk D., Самину Абдуллахи, Alibekov M., Касинтура, Никита Глушков, Сослан Кагермазов, Максим Храмцов, Владимир Ковачевич, Руслан Лисакович, Serderov S., Нардин Мулахусейнович Предупреждения: Begun D. (45'), Касинтура (45'), Максим Кутовой (76'), Темиркан Сундуков (90'), Никита Глушков (90+2')

    После этого матча «Динамо» занимает 5-е место в таблице Первой лиги (12 очков), а «СКА-Хабаровск» — на 8-й позиции (11).

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