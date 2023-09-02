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    Хави: Феликс целиком и полностью подходит «Барселоне»

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    Главный тренер «Барселоны» Хави высоко оценил игровые качества новичка команды полузащитника Жоау Феликса.

    Жоау Феликс
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    Жоау Феликс

    «Он может сыграть справа, слева, в центре, он очень универсален и практически не теряет мяч. У него прекрасные данные для того, чтобы добиться успеха в "Барселоне".

    Я не собираюсь делать никаких сравнений с "Атлетико", у меня нет ни информации, ни мнения. Мы окружим Жоау любовью и будем ему помогать. Мы убеждены в том, что он может принести нам большую пользу.

    Феликс целиком и полностью подходит нам. Он всегда нравился "Барсе" — не только президенту. Он быстрый, умеет забивать, может адаптироваться к любой из трёх позиций в нападении», — приводит слова Хави Marca.

    В прошлом сезоне Феликс выступал на правах аренды в «Челси», провел 16 матчей и забил 4 гола. В это межсезонье полузащитник перешел из «Атлетико» в «Барселону» также на правах аренды до лета 2024 года.

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