Хави: Феликс целиком и полностью подходит «Барселоне»

Главный тренервысоко оценил игровые качества новичка команды полузащитника

«Он может сыграть справа, слева, в центре, он очень универсален и практически не теряет мяч. У него прекрасные данные для того, чтобы добиться успеха в "Барселоне".

Я не собираюсь делать никаких сравнений с "Атлетико", у меня нет ни информации, ни мнения. Мы окружим Жоау любовью и будем ему помогать. Мы убеждены в том, что он может принести нам большую пользу.

Феликс целиком и полностью подходит нам. Он всегда нравился "Барсе" — не только президенту. Он быстрый, умеет забивать, может адаптироваться к любой из трёх позиций в нападении», — приводит слова Хави Marca.

В прошлом сезоне Феликс выступал на правах аренды в «Челси», провел 16 матчей и забил 4 гола. В это межсезонье полузащитник перешел из «Атлетико» в «Барселону» также на правах аренды до лета 2024 года.