«Зенит» предлагал 40 млн евро за нападающего «ПСЖ»

пытался приобрести нападающего «Пари Сен-Жермен»

По информации L’Equipe, санкт-петербургский клуб предлагал за 21-летнего футболиста 40 миллионов евро.

Источник отмечает, что в «ПСЖ» не рассматривали всерьез этот вариант.

Сообщалось, что в переходе Экитике были заинтересованы клубы АПЛ, «Милан», «Лион» и «Айнтрахт», но в итоге он остался в «ПСЖ».

В прошедшем сезоне Юго провел в чемпионате Франции 25 матчей, забил три гола и сделал четыре результативные передачи.

Transfermarkt оценивает стоимость Экитике в 20 миллионов евро.

«ПСЖ» купил Экитике у «Реймса» летом 2022 года за 28 миллионов евро.