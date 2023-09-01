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    Палмер высказался о своем переходе в «Челси»

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    Полузащитник Коул Палмер назвал причины перехода из «Манчестер Сити» в лондонский «Челси».

    Коул Палмер
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    Коул Палмер

    «Я рад приступить к работе, подписание контракта доставило мне огромное удовольствие. Я присоединился к "Челси", потому что проект клуба выглядит неплохо и здесь я смогу попытаться продемонстрировать свои таланты.

    Это молодая и голодная до побед команда, и, надеюсь, мы сможем сделать что-то особенное», — приводит слова Палмера официальный сайт «Челси».

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    • «Синие» заплатили за полузащитника 46 млн. евро и подписали контракт до лета 2030 года. В прошлом сезоне Палмер провел 14 матчей в АПЛ и сделал голевую передачу.

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