Палмер высказался о своем переходе в «Челси»

Полузащитникназвал причины перехода изв лондонский

«Я рад приступить к работе, подписание контракта доставило мне огромное удовольствие. Я присоединился к "Челси", потому что проект клуба выглядит неплохо и здесь я смогу попытаться продемонстрировать свои таланты.

Это молодая и голодная до побед команда, и, надеюсь, мы сможем сделать что-то особенное», — приводит слова Палмера официальный сайт «Челси».

«Синие» заплатили за полузащитника 46 млн. евро и подписали контракт до лета 2030 года. В прошлом сезоне Палмер провел 14 матчей в АПЛ и сделал голевую передачу.