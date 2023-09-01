«Челси» сообщил о трансфере нападающего «Манчестер Сити»

Нападающий «Манчестер Сити»стал очередным новичком

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Коул Палмер Фото: chelseafc.com

Палмер подписал с лондонским клубом семилетний контракт — до конца сезона-2029/2030.

По данным британских СМИ, «Челси» заплатит за 21-летнего футболиста 40 миллионов фунтов. Еще пять миллионов «Ман Сити» получит в виде бонусов.

В прошедшем сезоне Палмер провел в чемпионате Англии 14 матчей, в которых отметился одной результативной передачей. В новой кампании гол Коула помог «Ман Сити» выиграть у «Севильи» в матче за Суперкубок УЕФА.

Напомним, ранее на этой неделе Ромелу Лукаку перешел из «Челси» в «Рому».