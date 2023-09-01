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    «Челси» сообщил о трансфере нападающего «Манчестер Сити»

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    Нападающий «Манчестер Сити» Коул Палмер стал очередным новичком «Челси».

    Коул Палмер
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    Коул Палмер

    Палмер подписал с лондонским клубом семилетний контракт — до конца сезона-2029/2030.

    По данным британских СМИ, «Челси» заплатит за 21-летнего футболиста 40 миллионов фунтов. Еще пять миллионов «Ман Сити» получит в виде бонусов.

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    • В прошедшем сезоне Палмер провел в чемпионате Англии 14 матчей, в которых отметился одной результативной передачей. В новой кампании гол Коула помог «Ман Сити» выиграть у «Севильи» в матче за Суперкубок УЕФА.

    Напомним, ранее на этой неделе Ромелу Лукаку перешел из «Челси» в «Рому».

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