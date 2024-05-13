«Барселона» — «Реал Сосьедад»: счет матча 2:0 (1:0), обзор гола

Ламин Ямаль Фото: globallookpress.com
Первый гол на 40-й минуте забил Ламин Ямаль, ему ассистировал Илкай Гюндоган.
Российский полузащитник гостей Арсен Захарян появился на поле на 79-й минуте.
Точку в матче на 90+3-й минуте поставил Рафинья с пенальти.
Футбол. Испания. Примера
Барселона — Реал Сосьедад 2:0
Голы: 1:0 Ламин Ямал (40'), 2:0 Рафаэл Диас (пенальти) (90 + 3') Барселона: Марк-Андре тер Штеген, Жюль Кунде, Иньиго Мартинес, Жоау Канселу, Андреас Кристенсен (Серхи Роберто, 70'), Илкай Гюндоган (Ориоль Ромеу Видаль, 90'), Педри (Фермин Лопес, 70'), Ламин Ямал, Роберт Левандовски (Ферран Торрес, 76'), Рафаэл Диас, Pau Cubarsi Paredes Реал Сосьедад: Алехандро Ремиро, Хон Арамбуру (Андер Барренечеа, 70'), Хон Пачеко (Киран Тирни, 70'), Робен Ле Норман, Ариц Элустондо, Амари Траоре (Альваро Одриосола, 79'), Брайс Мендес (Арсен Захарян, 79'), Микель Оярсабаль, Микель Мерино, Беньят Туррьентес, Шеральдо Бекер (Такэфуса Кубо, 70') Предупреждения: Илкай Гюндоган (51'), Хон Арамбуру (57'), Хон Пачеко (64'), Микель Оярсабаль (90 + 2'), Рафаэл Диас (90 + 4')
Календарь и таблица испанской Примеры
В 36-м туре «Барселона» отправится к «Альмерии», а «Реал Сосьедад» примет «Валенсию».