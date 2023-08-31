ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Никита Нестеров с Кубком ГагаринаЧитаемый Запад против конкурентного Востока в измененном формате плей-офф. Каким будет новый сезон КХЛ?
  • 10:16
    • Стало известно, сыграет ли Дзюба в матче «Локомотива» с «Балтикой»
  • 09:49
    • Тикнизян не покинет «Локомотив» до закрытия трансферного окна
  • 09:22
    • Стало известно, почему Карпин вызвал в сборную России 49 игроков
  • 08:42
    • «Интер» Месси сыграл вничью с «Нэшвиллом»
  • 08:29
    • «Брайтон» перехватил у «Тоттенхема» Ансу Фати
    Все новости спорта

    Стало известно, сыграет ли Дзюба в матче «Локомотива» с «Балтикой»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Артём Дзюба Локомотив Балтика РПЛ Футбол России
    Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба сможет принять участие в матче против «Балтики» в седьмом туре чемпионата России. Об этом сообщил спортивный директор «железнодорожников» Дмитрий Ульянов.

    Артем Дзюба
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Артем Дзюба

    Ранее на этой неделе Дзюба пропустил матч с «Ростовом» (1:2) в Кубке России.

    «Дзюба не приехал на матч с "Ростовом", потому что тренерский штаб решил, что он будет готовиться к "Балтике".

    К игре против калининградцев он будет готов», — сказал Ульянов, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

  • Орлов: Дзюба — тормоз в игре
  • Читайте по теме

    • В текущем чемпионате России Дзюба провел четыре матча, забил один гол и отметился одной результативной передачей.

    Матч «Локомотив» — «Балтика» пройдет 3 сентября, начало — в 15:15 мск.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • О`Коннелл шокирует Медведева?
  • Медведев — О`Коннелл. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Монфис снесет Рублева с корта?
  • Монфис — Рублев. Прогноз и ставки
  • 2.45
    •
  • Сможет ли «Шериф» снова выйти в Лигу Европы?
  • «Шериф» — «Клаксвик». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.79
  • Экспресс дня 31 августа
  • Сегодня в 21:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Медведев — О`Коннелл
  • Теннис
  • Завтра в 03:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Монфис — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 21:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Шериф — Клаксвик
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.88
  • Прогноз на матч Партизан — Норшелланн
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Аякс — Лудогорец
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Хиберниан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.25
  • Прогноз на матч Рома — Милан
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.99
  • Прогноз на матч ЦСКА — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры