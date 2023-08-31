Стало известно, сыграет ли Дзюба в матче «Локомотива» с «Балтикой»

Артем Дзюба Фото: globallookpress.com
Ранее на этой неделе Дзюба пропустил матч с «Ростовом» (1:2) в Кубке России.
«Дзюба не приехал на матч с "Ростовом", потому что тренерский штаб решил, что он будет готовиться к "Балтике".
К игре против калининградцев он будет готов», — сказал Ульянов, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».
В текущем чемпионате России Дзюба провел четыре матча, забил один гол и отметился одной результативной передачей.
Матч «Локомотив» — «Балтика» пройдет 3 сентября, начало — в 15:15 мск.