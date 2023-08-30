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    Орлов: Дзюба — тормоз в игре

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    Комментатор Геннадий Орлов высказался об игре московского «Локомотива».

    Геннадий Орлов
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    Геннадий Орлов

    «Локомотив сейчас в очень трудном положении. Дзюба был хорош, спасая их, а сейчас он тормоз в игре. Правда, у него есть гол и голевая передача. Но нужна высокоскоростная игра.

    Видимо, нахождение Дзюбы плохо влияет на игроков. Смотрите, Глушенков, Пиняев играют хуже, чем в прошлом сезоне. То же самое Баринов, другие. Тикнизян в команде лучший бомбардир, это защитник.

    Очень важно Галактионову сейчас вырулить. Он молодой тренер, и как ему с этим справиться? Но я считаю, что высокоскоростной футбол не для Дзюбы. А раз он в составе, то какие-то детали механизма не будут срабатывать. "Локомотиву" сложно, они будут бороться за выживание. Может, лучше было бы Осинькина взять в "Локомотив", и он бы там собрал потрясающую команду из всех своих воспитанников», — заявил Орлов в эфире «Радио Зенит».

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