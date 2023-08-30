«Сочи» — ЦСКА: счет матча 0:0, по пенальти, обзор

В матче 3-го тура группового этапа Кубка Россиив гостях по пенальти обыграл

Соперники не смогли выявить победителя в основное время. Все усилия коллективов открыть счёт не увенчались успехом.

Футбол. Россия. Кубок. Группа A Сочи — ЦСКА 0:1 Голы: : Артур Юсупов (пенальти) (1'), : Антон Заболотный (пенальти) (2'), : Матвей Кисляк (пенальти) (3'), : (пенальти) (3'), : Кирилл Набабкин (пенальти) (4'), : Амир Батырев (пенальти) (4'), : Oblyakov I. (пенальти) (5'), : Kramaric M. (пенальти) (5'), : Адольфо Гайч (пенальти) (7') Сочи: Никита Гойло, Артём Мещанинов, Игорь Юрганов, Marcelo Alves, Medvedev Y., Викторьен Ангбан, Кристиан Нобоа, Кирилл Заика, Miguel, Георгий Мелкадзе, Никита Бурмистров ЦСКА: Игорь Акинфеев, Матвей Лукин, Виллиан Роша, Agapov I., Адольфо Гайч, Матвей Кисляк, Виктор Мендес, Ryadno M., Davila V., Адольфо Гайч, Fayzullaev A. Предупреждения: Адольфо Гайч (50'), Виктор Мендес (54'), Кирилл Набабкин (77')

ЦСКА набрал 5 очков и поднялся на второе место в группе A Кубка России. «Сочи» с 4 очками идет на третьем месте в квартете.