начнут матч в 21:45 в кубке Лиги Англии, 30.08.2023.

Последний матч между собой: Амьен — Сент-Этьен 0:2 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 7:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 7:1 (победит «Челси»).

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