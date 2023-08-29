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    Феликс определился, где продолжит карьеру, если не перейдет в «Барселону»

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    Жоау Феликс по-прежнему настроен перейти из мадридского «Атлетико» в «Барселону».

    Жоау Феликс
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    Жоау Феликс

    Португальский футболист надеется, что каталонский клуб сможет договориться с «Атлетико» до закрытия трансферного окна.

    По информации Relevo, если этого не произойдет, Феликс перейдет в один из клубов Саудовской Аравии.

    Ранее сообщалось, что «Барселона» предлагает «Атлетико» вариант с бесплатной арендой Жоау. При этом сине-гранатовые готовы взять на себя обязательства по зарплате 23-летнего игрока.

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    • Transfermarkt оценивает стоимость Феликса в 50 миллионов евро. В 2019 году он перешел из «Бенфики» в «Атлетико» за 127 миллионов.

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