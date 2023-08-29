Феликс определился, где продолжит карьеру, если не перейдет в «Барселону»

по-прежнему настроен перейти из мадридского

Португальский футболист надеется, что каталонский клуб сможет договориться с «Атлетико» до закрытия трансферного окна.

По информации Relevo, если этого не произойдет, Феликс перейдет в один из клубов Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что «Барселона» предлагает «Атлетико» вариант с бесплатной арендой Жоау. При этом сине-гранатовые готовы взять на себя обязательства по зарплате 23-летнего игрока.

Transfermarkt оценивает стоимость Феликса в 50 миллионов евро. В 2019 году он перешел из «Бенфики» в «Атлетико» за 127 миллионов.