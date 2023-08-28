Шалимов: Дзюба является авторитетом для молодежи «Локомотива»

Известный тренервысказался о влияниина игру

В шестом туре РПЛ «Локомотив» выиграл у «Сочи» (1:1). Автором единственного гола стал Максим Глушенков, которому ассистировал Дзюба.

«С возвращением Дзюбы "Локомотив" играет по‑другому. Его присутствие структурирует игру.

Он находится впереди, от него исходит опасность, он стягивает внимание к себе. Команда выстраивается куда более четко с присутствием Дзюбы в составе.

Дзюба четко занимает свою позицию, не надо туда лезть. Молодежь ведет себя по‑другому, он является авторитетом для них.

Артем почти за все мячи цепляется, это очень важный момент. Особенно в условиях сложного поля в Сочи. Это большой плюс», — приводит слова Шалимова «Матч ТВ».