Шалимов: Дзюба является авторитетом для молодежи «Локомотива»

Артем Дзюба Фото: globallookpress.com
В шестом туре РПЛ «Локомотив» выиграл у «Сочи» (1:1). Автором единственного гола стал Максим Глушенков, которому ассистировал Дзюба.
«С возвращением Дзюбы "Локомотив" играет по‑другому. Его присутствие структурирует игру.
Он находится впереди, от него исходит опасность, он стягивает внимание к себе. Команда выстраивается куда более четко с присутствием Дзюбы в составе.
Дзюба четко занимает свою позицию, не надо туда лезть. Молодежь ведет себя по‑другому, он является авторитетом для них.
Артем почти за все мячи цепляется, это очень важный момент. Особенно в условиях сложного поля в Сочи. Это большой плюс», — приводит слова Шалимова «Матч ТВ».