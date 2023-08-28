начнут матч в 19:30 в итальянской Серии А, 28.08.2023.

Последний матч между собой: Салернитана — Удинезе 3:2 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Салернитана» — «Удинезе». Коэффициент ставки — 2.32 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:4.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:4 (победит «Удинезе»).

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