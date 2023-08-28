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    «Салернитана» и «Удинезе» снова устроят шоу?

    «Салернитана» — «Удинезе». Ставка (к. 2.32) и прогноз на чемпионат Италии 28 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Салернитана» — «Удинезе»
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    Антонио Кандрева
    «Салернитана» сыграет на своем поле против «Удинезе» во втором круге чемпионата Италии. Матч пройдет 28 августа, начало — в 19:30 мск. «Салернитана» — «Удинезе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 28 Августа 2023 года
    Салернитана
  • Салерно
    •  Салернитана 19:30 Удинезе Удинезе
  • Удине
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    «Салернитана»

    «Салернитана» начала новую кампанию с успешного гостевого матча против «Ромы», который завершился вничью — 2:2.

    Главным героем римской игры стал 36-летний Антонио Кандрева. Бывший полузащитник сборной Италии оформил дубль.

    Коэффициенты матча Салернитана — Удинезе

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  • 2.753.302.65Бонус$9500
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    Еще один интересный момент заключается в том, что «Рома» забила спасительный гол только в концовке второго тайма.

    В общем, «Салернитана» сразу дала понять, что и в этом сезоне будет биться как минимум за место в середине турнирной таблицы.

    «Удинезе»

    «Удинезе» тем временем в первом туре проиграл на своем поле «Ювентусу» — 0:3.

    Неприятное поражение, но в данном случае надо понимать, что клубу из Удине противостоял главный претендент на Скудетто. И именно по этой причине пока рано делать какие-либо выводы.

    Тем более перед этим команда Андреа Соттиля спокойно разбила «Катандзаро» (4:1) в рамках Кубка Италии.

    Все прогнозы на Серию А

    В прошлом сезоне «Удинезе» потерпел лишь четыре поражения в 19-ти домашних матчах в Серии А.

    Прогноз и ставка

    На «Салернтану» в этом матче можно поставить за 2.70, ничью букмекеры предлагают за 3.40, а победу «Удинезе» — за 2.59.

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    В прошлом сезоне матч в Салерно между этими командами превратился в яркое шоу — хозяева выиграли со счетом 3:2.

    И есть повод предположить, что в предстоящей игре зрители тоже останутся довольны.

    Ставка — обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 2.32.

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    «Салернитана» — «Удинезе»: прогноз, ставка (2.32), статистика, коэффициенты матча 28.08.2023. Прогнозы на футбол. «Салернитана» и «Удинезе» снова устроят шоу?
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