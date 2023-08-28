«Салернитана» сыграет на своем поле против «Удинезе» во втором круге чемпионата Италии. Матч пройдет 28 августа, начало — в 19:30 мск. «Салернитана» — «Удинезе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Салернитана»

«Салернитана» начала новую кампанию с успешного гостевого матча против «Ромы», который завершился вничью — 2:2.

Главным героем римской игры стал 36-летний Антонио Кандрева. Бывший полузащитник сборной Италии оформил дубль.

Коэффициенты матча Салернитана — Удинезе 1X2Новым игрокам 2.753.302.65Бонус$9500

Еще один интересный момент заключается в том, что «Рома» забила спасительный гол только в концовке второго тайма.

В общем, «Салернитана» сразу дала понять, что и в этом сезоне будет биться как минимум за место в середине турнирной таблицы.

«Удинезе»

«Удинезе» тем временем в первом туре проиграл на своем поле «Ювентусу» — 0:3.

Неприятное поражение, но в данном случае надо понимать, что клубу из Удине противостоял главный претендент на Скудетто. И именно по этой причине пока рано делать какие-либо выводы.

Тем более перед этим команда Андреа Соттиля спокойно разбила «Катандзаро» (4:1) в рамках Кубка Италии.

Все прогнозы на Серию А

В прошлом сезоне «Удинезе» потерпел лишь четыре поражения в 19-ти домашних матчах в Серии А.

Прогноз и ставка

На «Салернтану» в этом матче можно поставить за 2.70, ничью букмекеры предлагают за 3.40, а победу «Удинезе» — за 2.59.

В прошлом сезоне матч в Салерно между этими командами превратился в яркое шоу — хозяева выиграли со счетом 3:2.

И есть повод предположить, что в предстоящей игре зрители тоже останутся довольны.

Ставка — обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 2.32.