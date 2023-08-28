«Салернитана»
«Салернитана» начала новую кампанию с успешного гостевого матча против «Ромы», который завершился вничью — 2:2.
Главным героем римской игры стал 36-летний Антонио Кандрева. Бывший полузащитник сборной Италии оформил дубль.
Коэффициенты матча Салернитана — Удинезе
Еще один интересный момент заключается в том, что «Рома» забила спасительный гол только в концовке второго тайма.
В общем, «Салернитана» сразу дала понять, что и в этом сезоне будет биться как минимум за место в середине турнирной таблицы.
«Удинезе»
«Удинезе» тем временем в первом туре проиграл на своем поле «Ювентусу» — 0:3.
Неприятное поражение, но в данном случае надо понимать, что клубу из Удине противостоял главный претендент на Скудетто. И именно по этой причине пока рано делать какие-либо выводы.
Тем более перед этим команда Андреа Соттиля спокойно разбила «Катандзаро» (4:1) в рамках Кубка Италии.
В прошлом сезоне «Удинезе» потерпел лишь четыре поражения в 19-ти домашних матчах в Серии А.
Прогноз и ставка
На «Салернтану» в этом матче можно поставить за 2.70, ничью букмекеры предлагают за 3.40, а победу «Удинезе» — за 2.59.
В прошлом сезоне матч в Салерно между этими командами превратился в яркое шоу — хозяева выиграли со счетом 3:2.
И есть повод предположить, что в предстоящей игре зрители тоже останутся довольны.
Ставка — обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 2.32.