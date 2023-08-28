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    «Ман Сити» заплатит больше 60 млн евро за игрока «Вулверхэмптона»

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    Полузащитник «Вулверхэмптона» Матеуш Нунеш близок к переходу в «Манчестер Сити».

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    По информации журналиста Фабрицио Романо, «Вулверхэмптон», скорее всего, примет очередное предложение «Сити» по Нунешу.

    Действующий чемпион Англии заплатит за португальского футболиста больше 60 миллионов евро.

    Источник отмечает, что игрок уже согласовал условия контракта с «Ман Сити».

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    Transfermarkt оценивает стоимость Нунеша в 45 миллионов евро

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