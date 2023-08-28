«Ман Сити» заплатит больше 60 млн евро за игрока «Вулверхэмптона»

Полузащитник «Вулверхэмптона»близок к переходу в

По информации журналиста Фабрицио Романо, «Вулверхэмптон», скорее всего, примет очередное предложение «Сити» по Нунешу.

Действующий чемпион Англии заплатит за португальского футболиста больше 60 миллионов евро.

Источник отмечает, что игрок уже согласовал условия контракта с «Ман Сити».

«Манчестер Сити» изначально хотел приобрести полузащитника «Вест Хэма» Лукаса Пакета. Клубам пришлось приостановить переговоры после того, как стало известно, что бразильца могут дисквалифицировать за нарушение регламента АПЛ о ставках на спорт.

Transfermarkt оценивает стоимость Нунеша в 45 миллионов евро