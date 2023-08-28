Газзаев отреагировал на переход Карраскаля в «Динамо»

Экс-наставник ЦСКАвысказался о переходе хавбекав «Динамо».

«Нужно ли жалеть об уходе Карраскаля? Сложно сказать. С одной стороны, колумбиец, конечно, обладает целым рядом сильных качеств. Дриблинг, видение поля, пас. Но южноамериканцу не хватает стабильности. Он может сверкнуть в одном матче, а в следующих трех играх его не видно.

Посмотрим, как он будет выглядеть в "Динамо". Поменял ли отношение к себе и к футболу? Скоро узнаем», — сказал Газзаев «СЭ».

Ранее ЦСКА в матче 6-го тура РПЛ сыграл вничью с «Оренбургом» (1:1). «Динамо» разошлось миром с «Рубином» (2:2).