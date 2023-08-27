начнут матч в 16:00 в АПЛ, 27.08.2023.

Последний матч между собой: Манчестер Сити — Шеффилд Юнайтед 3:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Шеффилд Юнайтед» — «Манчестер Сити». Коэффициент ставки — 2.50 .

. Календарь и таблица АПЛ У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

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