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    «Пюник» сразу полетит в атаку

    «Пюник» — «Алашкерт». Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, чемпионат Армении, 12 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Пюник» — «Алашкерт»
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    «Пюник»
    12 апреля в 28-м туре чемпионата Армении по футболу сыграют «Пюник» и «Алашкерт». Начало игры — в 15:00 мск. «Пюник» — «Алашкерт»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Армения. Высшая лига 12 Апреля 2024 года
    Пюник
  • Ереван
    •  Пюник 15:00 Алашкерт Алашкерт
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    «Пюник»

    Турнирное положение: Нынешний сезон для «Пюника» складывается очень непросто. На текущий момент команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

    При этом «Пюник» уже потерял лидерство. Весной команда сильно сдала в плане игры и результатов, но сейчас отстает от «Ноа» всего на 2 очка.

    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда снова удручила результатом. «Пюник» дома с минимальным счетом уступил «Алашкерту».

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Пюник» добыл лишь 2 виктории. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей, пропустив в свои ворота 7.

    Причем не побеждает «Пюник» уже в 3 матчах кряду. Тем не менее, команда пропускает в среднем меньше гола за матч: всего 23 мяча в 27 матчах.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: На данном этапе команда выглядит крайне нестабильно. Впрочем, в среднем она в среднем более 2 мячей за матч.

    Матчи против «Алашкерта» для команды исторически складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Пюник» выиграл 4 раза при одной ничьей.

    Нет никаких сомнений, что хозяева будут стараться вернуться на победный путь. «Пюник» и не думает отказываться от борьбы за золото.

    «Алашкерт»

    Турнирное положение: Ереванцы в нынешнем сезоне выступают на своем уровне. На текущий момент команда расположилась на 5 месте турнирной таблицы.

    Притом, что «Алашкерт» лишь на 3 очка отстает от идущего четвертым «Урарту». Да и по всем показателям команда — стопроцентный крепкий середняк.

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  • 09/04/2024

    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда не сумела разжиться очками. «Алашкерт» уступил «Арарат-Армении» (1:2).

    В пяти последних матчах ереванцы выиграли лишь 1 раз. В этих поединках игроки «Алашкерта» забили всего 3 мяча при 9 пропущенных в свои ворота.

    Последняя победа над «Пюником» случилась почти 3 года назад. Зато последняя очная встреча завершилась паритетом (1:1).

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Алашкерт» выглядит на своем уровне. Да и борьба за медали команде явно не светит.

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    В кадровом плане у команды полный штиль. Лидеры «ткачей» на месте, да и опытный Артак Едигарян явно скажет свое веское слово.

    Притом, что «Алашкерт» выиграл и проиграл по 11 раз. Забили ереванцы 41 мяч при 35 пропущенных.

    Наверняка гости не будут лишь отсиживаться в тылах. «Алашкерт» имеет весьма приличный подбор атакующих исполнителей, да и оппонент отнюдь небезгрешен.

    Статистика для ставок

    • «Пюник» не побеждает 3 матча кряду

    • «Алашкерт» уже почти 3 года не обыгрывает «Пюник»

    • Последний очный поединок соперников завершился ничьей (1:1)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Пюник» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 4.31, а победа оппонента — в скромные 5.11.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.47 и 2.42.

    Прогноз: «Пюник» уже утратил лидерство, стало быть, будет максимально настроен его вернуть.

    «Пюник» традиционно успешно противостоит «Алашкерту», и явно начнет встречу активно.

    Ставка: Победа «Пюника» в 1 тайме за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забить сможет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.36

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    Ставка и прогноз на матч «Пюник» — «Алашкерт» с коэффициентом 2.05. Дата матча: 12.04.2024. Прогнозы на футбол. «Пюник» сразу полетит в атаку
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