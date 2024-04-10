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    «Атлетико» переиграл «Боруссию» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов

    «Атлетико» — «Боруссия»: счет матча 2:1, обзор голов

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    В первом матче 1/4 финала Лиги Чемпионов мадридский «Атлетико» переиграл «Боруссию» из Дортмунда со счетом 2:1.

    «Атлетико»
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    «Атлетико»

    Счет открыл Родриго Де Пауль, удвоил преимущество мадридцев Самуэль Лино, а Себастьян Халлер стал автором единственного гола дортмундцев.

    Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала
    Атлетико — Боруссия Д 2:1
    Голы: 1:0 Родриго Де Пауль (4'), 2:0 Самуэль Лино (32'), 2:1 Себастьен Аллер (81') Атлетико: Ян Облак, Сесар Аспиликуэта, Науэль Молина (Сауль Ньигес, 90'), Аксель Витсель (Стефан Савич, 90'), Маркос Льоренте, Коке, Родриго Де Пауль (Анхель Корреа, 80'), Самуэл Лино, Альваро Мората (Пабло Барриос, 64'), Антуан Гризманн, Хосе Хименес Боруссия Д: Грегор Кобель, Ян Матсен, Нико Шлоттербек, Матс Хуммельс, Юлиан Рюэрсон, Карим Адейеми (Джейми Байно-Гиттенс, 73'), Феликс Нмеча (Юлиан Брандт, 46'), Эмре Джан (Салих Озкан, 84'), Никлас Фуллкруг (Себастьен Аллер, 60'), Джейдон Санчо, Марсель Забитцер (Марко Ройс, 84') Предупреждения: Эмре Джан (24'), Самуэль Лино (27'), Маркос Льоренте (28'), Ян Матсен (53'), Хосе Хименес (75')

  • «Атлетико» — «Боруссия» Дортмунд 2:1. Онлайн
  • «Атлетико» обыграл дортмундскую «Боруссию» в первом матче 1/4 финала Лиги Чемпионов
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