«Атлетико» — «Боруссия»: счет матча 2:1, обзор голов

«Атлетико» Фото: globallookpress.com
Счет открыл Родриго Де Пауль, удвоил преимущество мадридцев Самуэль Лино, а Себастьян Халлер стал автором единственного гола дортмундцев.
Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала
Атлетико — Боруссия Д 2:1
Голы: 1:0 Родриго Де Пауль (4'), 2:0 Самуэль Лино (32'), 2:1 Себастьен Аллер (81') Атлетико: Ян Облак, Сесар Аспиликуэта, Науэль Молина (Сауль Ньигес, 90'), Аксель Витсель (Стефан Савич, 90'), Маркос Льоренте, Коке, Родриго Де Пауль (Анхель Корреа, 80'), Самуэл Лино, Альваро Мората (Пабло Барриос, 64'), Антуан Гризманн, Хосе Хименес Боруссия Д: Грегор Кобель, Ян Матсен, Нико Шлоттербек, Матс Хуммельс, Юлиан Рюэрсон, Карим Адейеми (Джейми Байно-Гиттенс, 73'), Феликс Нмеча (Юлиан Брандт, 46'), Эмре Джан (Салих Озкан, 84'), Никлас Фуллкруг (Себастьен Аллер, 60'), Джейдон Санчо, Марсель Забитцер (Марко Ройс, 84') Предупреждения: Эмре Джан (24'), Самуэль Лино (27'), Маркос Льоренте (28'), Ян Матсен (53'), Хосе Хименес (75')
Ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов между «Атлетико» и «Боруссией» состоится в Дортмунде 16 апреля.