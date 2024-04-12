12 апреля во 2-м туре чемпионата Таджикистана по футболу сыграют «Худжанд» и «Хосилот Фархор». Начало игры — в 14:00 мск. «Худжанд» — «Хосилот Фархор»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Худжанд»

Турнирное положение: «Худжанд» привычно ставит перед собой амбициозные цели в чемпионате. Вот и новый сезон начался с виктории.

При этом «Худжанд» прошлый сезон завершил на 6 строчке. Так что в новом чемпионате команда явно прибавит.

Последние матчи: в предыдущем поединке чемпионата команда взяла три очка. «Худжанд» переиграл «Эсхату» (2:1).

В первом тайме команда забила 1 мяч. А вот после перерыва соперники обменялись точными выстрелами.

Оборона команды действует не столь уверенно. Да и в атаке бы поднатореть — тогда и за медали смело можно побороться!

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: на данном этапе команда выглядит вполне боеспособно. Наверняка «Худжанд» постарается окопаться в группе лидеров.

Матчи против «Хосилот Фархора» для команды исторически складываются удачно. Из 5 последних очных поединков выиграны 4 при одном паритете.

Нет никаких сомнений, что хозяева будут активно атаковать. «Худжанд» явно сильнее оппонента, да и мотивация добыть вторую викторию в чемпионате у хозяев огромнейшая.

«Хосилот Фархор»

Турнирное положение: Старт чемпионата Таджикистана команде удался. Ныне «Хосилот Фархор» располагается на 4 месте таблицы.

Притом, что «Хосилот Фархор» в прошлом сезоне с трудом сохранил место в элитном дивизионе, финишировав на 8 месте.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три зачетных пункта. «Хосилот Фархор» справился с «Куктошем» (2:0).

Такой старт явно порадовал болельщиков клуба. Команда показала весьма симпатичный уровень игры.

Очевидно, что команда не будет сражаться за выживание. В межсезонье она укрепилась в кадровом плане.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Хосилот Фархор» выглядит вполне прилично. Да и прибавить команда способна.

В кадровом плане у команды фактически полный штиль. Лидеры «Хосилот Фархор» на месте, да и мотивация подняться повыше в таблице имеется.

Вот только «Хосилот Фархор» давно не побеждал «Худжанд». Последняя виктория случилась еще 7 лет назад.

Наверняка гости будут действовать с оглядкой на собственные тылы. Между тем, «Хосилот Фархор» вполне способен зацепиться за очки.

Статистика для ставок

Обе команды стартовали с побед в новом чемпионате

«Хосилот Фархор» уже 7 лет не обыгрывает «Худжанд»

В последней очной встрече был зафиксирован паритет (0:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Худжанд» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в скромные 6.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.64 и 2.27.

Прогноз: Номинальные хозяева явно сильнее оппонента, так что наверняка проявят высокую стартовую активность.

«Худжанд» борется за высокие места, и уж точно постарается быстро вскрыть оборону соперника.

Ставка: Победа «Худжанда» в 1 тайме за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забить сможет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.00