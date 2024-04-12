«Худжанд»
Турнирное положение: «Худжанд» привычно ставит перед собой амбициозные цели в чемпионате. Вот и новый сезон начался с виктории.
При этом «Худжанд» прошлый сезон завершил на 6 строчке. Так что в новом чемпионате команда явно прибавит.
Последние матчи: в предыдущем поединке чемпионата команда взяла три очка. «Худжанд» переиграл «Эсхату» (2:1).
В первом тайме команда забила 1 мяч. А вот после перерыва соперники обменялись точными выстрелами.
Оборона команды действует не столь уверенно. Да и в атаке бы поднатореть — тогда и за медали смело можно побороться!
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: на данном этапе команда выглядит вполне боеспособно. Наверняка «Худжанд» постарается окопаться в группе лидеров.
Матчи против «Хосилот Фархора» для команды исторически складываются удачно. Из 5 последних очных поединков выиграны 4 при одном паритете.
Нет никаких сомнений, что хозяева будут активно атаковать. «Худжанд» явно сильнее оппонента, да и мотивация добыть вторую викторию в чемпионате у хозяев огромнейшая.
«Хосилот Фархор»
Турнирное положение: Старт чемпионата Таджикистана команде удался. Ныне «Хосилот Фархор» располагается на 4 месте таблицы.
Притом, что «Хосилот Фархор» в прошлом сезоне с трудом сохранил место в элитном дивизионе, финишировав на 8 месте.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три зачетных пункта. «Хосилот Фархор» справился с «Куктошем» (2:0).
Такой старт явно порадовал болельщиков клуба. Команда показала весьма симпатичный уровень игры.
Очевидно, что команда не будет сражаться за выживание. В межсезонье она укрепилась в кадровом плане.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Хосилот Фархор» выглядит вполне прилично. Да и прибавить команда способна.
В кадровом плане у команды фактически полный штиль. Лидеры «Хосилот Фархор» на месте, да и мотивация подняться повыше в таблице имеется.
Вот только «Хосилот Фархор» давно не побеждал «Худжанд». Последняя виктория случилась еще 7 лет назад.
Наверняка гости будут действовать с оглядкой на собственные тылы. Между тем, «Хосилот Фархор» вполне способен зацепиться за очки.
Статистика для ставок
- Обе команды стартовали с побед в новом чемпионате
- «Хосилот Фархор» уже 7 лет не обыгрывает «Худжанд»
- В последней очной встрече был зафиксирован паритет (0:0)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Худжанд» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в скромные 6.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.64 и 2.27.
- 1.82Ливерпуль — Аталанта: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 1.80Милан — Рома: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 1.80Байер — Вест Хэм: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Номинальные хозяева явно сильнее оппонента, так что наверняка проявят высокую стартовую активность.
«Худжанд» борется за высокие места, и уж точно постарается быстро вскрыть оборону соперника.
Ставка: Победа «Худжанда» в 1 тайме за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что забить сможет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.00