«Брайтон» — «Вест Хэм»: счет матча 1:3, обзор голов

обыграл(3:1) в матче 3-го тура АПЛ.

Первый гол гости забили на 19-й минуте встречи. Полузащитник «Вест Хэма» Джеймс Уорд-Праус получил передачу от партнера и отправил мяч в нижний угол ворот.

На 58-й минуте «молотобойцы» удвоили свое преимущество. Нападающий гостей Джаррод Боуэн совершил сильный удар и попал точно в нижний угол ворот — 2:0.

На 63-й минуте «Вест Хэм» и вовсе сделал счет разгромным. Нападающий гостей Майкл Антонио выиграл борьбу за мяч и пробил точно в левый угол ворот.

Единственный гол «Брайтон» забил на 81-й минуте встречи нападающий хозяев Паскаль Грос благодаря индивидуальным действиям пробрался сквозь защитников соперника и забил гол.

Футбол. Англия. Премьер-лига Брайтон энд Хоув Альбион — Вест Хэм 1:3 Голы: 0:1 Джеймс Уорд-Праус (19'), 0:2 Джаррод Боуэн (58'), 0:3 Майкл Антонио (63'), 1:3 Паскаль Гросс (81') Брайтон энд Хоув Альбион: Барт Вербрюгген, Джеймс Милнер (Йоэл Велтман, 72'), Адам Уэбстер, Льюис Данк, Первис Эступинан, Паскаль Гросс, Билли Гилмор (Адам Лаллана, 60'), Соломон Марч (Саймон Адингра, 72'), Дэнни Уэлбек (Жоао Педро, 60'), Каору Митома, Эван Фергюсон Вест Хэм: Майкл Антонио (Тило Керер, 79'), Лукас Пакета (Дэнни Ингс, 85'), Джеймс Уорд-Праус, Джаррод Боуэн, Эдсон Альварес (Пабло Форнальс, 84'), Томаш Соучек (Саид Бенрахма, 39'), Эмерсон, Анджело Огбонна, Курт Зума, Владимир Цоуфаль, Альфонс Ареола Предупреждения: Джеймс Уорд-Праус (24'), Эдсон Альварес (45 + 1'), Каору Митома (88'), Тило Керер (89')

После этого матча «Вест Хэм» занимает 1-е место в таблице АПЛ с 7-ю баллами в активе. «Брайтон» — на 4-й позиции (6 баллов).