начнут матч в 21:45 в Серии А, 26.08.2023.

Последний матч между собой: Рома — Верона 1:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Верона» — «Рома». Коэффициент ставки — 2.06 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Рома»).

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