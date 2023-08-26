«Верона» сыграет на своем поле с «Ромой» в рамках 2-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 26 августа, начало — в 21:45 мск. «Верона» — «Рома»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Верона»

Для «Вероны» сезона начался еще до старта итальянского первенства. В первом раунде Кубка Италии «Мастифы» уверенно разобрались с «Асколи» (3:1).

После этого команда начала выступления в Серии А. В первом туре ей удалось с минимальным счетом обыграть на выезде «Эмполи» (1:0).

Коэффициенты матча Верона — Рома 1X2Новым игрокам 4.703.451.85Бонус$9500

В прошлом сезоне клуб тяжело сражался за выживание. Весной он заметно прибавил, поэтому сумел избежать расставания с элитой в последнем туре.

Все прогнозы на Серию А

В шести последних поединках во всех турнирах, включая товарищеские встречи, коллектив четырежды победил и дважды проиграл, поэтому у него неплохие шансы на успех.

«Рома»

В стартовом туре нового сезона чемпионата Италии «Рома» не сумела победить. На своем поле «Волки» потеряли очки против «Салернитаны» (2:2).

Команда невнятно провела прошлый сезон. «джаллоросси» по итогам прошлого розыгрыша Серии А заняла шестое место, а значит уже второй год кряду Жозе Моуринью не смог вернуть ее в Лигу чемпионов.

В межсезонье клуб провел пять товарищеских встреч, в которых уступил лишь раз при трех победах.

В последних семи поединках во всех турнирах коллектив четырежды выиграл, дважды сыграл вничью и один раз проиграл, так что у гостей примерно такая же форма.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Рому», коэффициент на победу которой равен 1,84. Успех «Вероны» оценивается в 4,48, ничья — в 3,48.

В девяти из 10 последних матчей гостей забивали оба соперника.

Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,06.

Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 2,26, ведь в восьми из 10 последних матчей гостей было забито больше 2,5 голов.