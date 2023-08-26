ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ромелу Лукаку Пропущенный звонок. Как Ромелу Лукаку сам саботировал свою карьеру Роберт ЛевандовскийВ ожидании Роке. Вялый старт Левандовского может сгубить сезон «Барсы» Алекс Перейра5 бойцов UFC, обогнавших весь дивизион благодаря одной победе
    Все новости спорта

    Увезет ли «Рома» победу из Вероны?

    «Верона» — «Рома». Ставка (к. 2.06) и прогноз на футбол, Серия А, 26 августа 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Верону Прогнозы на Рому Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Верона» — «Рома»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Рома» — фаворит матча
    «Верона» сыграет на своем поле с «Ромой» в рамках 2-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 26 августа, начало — в 21:45 мск. «Верона» — «Рома»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 26 Августа 2023 года
    Верона
  • Верона
    •  Верона 21:45 Рома Рома
  • Рим
    •

    «Верона»

    Для «Вероны» сезона начался еще до старта итальянского первенства. В первом раунде Кубка Италии «Мастифы» уверенно разобрались с «Асколи» (3:1).

    После этого команда начала выступления в Серии А. В первом туре ей удалось с минимальным счетом обыграть на выезде «Эмполи» (1:0).

    Коэффициенты матча Верона — Рома

    1X2Новым игрокам
  • 4.703.451.85Бонус$9500
    •

    В прошлом сезоне клуб тяжело сражался за выживание. Весной он заметно прибавил, поэтому сумел избежать расставания с элитой в последнем туре.

    Все прогнозы на Серию А

    В шести последних поединках во всех турнирах, включая товарищеские встречи, коллектив четырежды победил и дважды проиграл, поэтому у него неплохие шансы на успех.

    «Рома»

    В стартовом туре нового сезона чемпионата Италии «Рома» не сумела победить. На своем поле «Волки» потеряли очки против «Салернитаны» (2:2).

    Команда невнятно провела прошлый сезон. «джаллоросси» по итогам прошлого розыгрыша Серии А заняла шестое место, а значит уже второй год кряду Жозе Моуринью не смог вернуть ее в Лигу чемпионов.

  • Серия А. «Наполи» начал защиту титула с победы
  • Итоги 1-го тура чемпионата Италии по футболу
  • 22/08/2023

    • В межсезонье клуб провел пять товарищеских встреч, в которых уступил лишь раз при трех победах.

    В последних семи поединках во всех турнирах коллектив четырежды выиграл, дважды сыграл вничью и один раз проиграл, так что у гостей примерно такая же форма.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Рому», коэффициент на победу которой равен 1,84. Успех «Вероны» оценивается в 4,48, ничья — в 3,48.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    В девяти из 10 последних матчей гостей забивали оба соперника.

    Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,06.

    Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 2,26, ведь в восьми из 10 последних матчей гостей было забито больше 2,5 голов.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.98
  • Прогноз на матч Финляндия — Австралия
  • Баскетбол
  • Сегодня в 11:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Ангола — Италия
  • Баскетбол
  • Сегодня в 11:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Мексика — Черногория
  • Баскетбол
  • Сегодня в 11:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Латвия — Ливан
  • Баскетбол
  • Сегодня в 12:15
    •  2.05
  • Прогноз на матч Доминиканская Республика — Филиппины
  • Баскетбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Германия — Япония
  • Баскетбол
  • Сегодня в 15:10
    •  1.88
  • Прогноз на матч Египет — Литва
  • Баскетбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Канада — Франция
  • Баскетбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Оренбург — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Факел — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Лас-Пальмас — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч Аль-Фатех — Аль-Наср
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.68
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Штутгарт
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Халл Сити — Бристоль Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Верона» — «Рома»: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 26.08.2023. Прогнозы на футбол. Увезет ли «Рома» победу из Вероны?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры