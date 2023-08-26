«Милан» — «Торино»: счет матча 4:1, обзор голов

В матче 2-го тура чемпионата Италии «Милан» одержал домашнюю победу над «Торино» со счетом 4:1

Счет в матче на 33-й минуте открыли хозяева. Лофтус-Чик получил мяч на правом краю, отдал передачу в центр. Там Жиру увел за собой защитника, а подключившийся на дальнюю штангу Кристиан Пулишич просто отправил мяч в сетку.

Туринцы отыгрались уже три минуты спустя. С левого края пошла подача в центр, откуда Перр Схюрс сумел переправить сферу в сетку.

На 43-й минуте в ворота «Торино» был назначен пенальти — в борьбе с Жиру Буонджорно подыграл себе рукой. Сам Оливье и реализовал удар.

Спустя две минуты Крунич отыграл на Пулишича, тот мягко покатил на Тео Эрнандеса. Последовал резкий пас на Леау, который сумел продлить коротким пасом мяч на партнера. Тео сблизился с Милинковичем-Савичем и перебросил плечо вратаря «Торино».

А на 65-й минуте Оливье Жиру реализовал второй пенальти — за фол против Леау со стороны Схюрса.