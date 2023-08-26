«Милан» — «Торино»: счет матча 4:1, обзор голов

В матче 2-го тура чемпионата Италии «Милан» одержал домашнюю победу над «Торино» со счетом 4:1
Счет в матче на 33-й минуте открыли хозяева. Лофтус-Чик получил мяч на правом краю, отдал передачу в центр. Там Жиру увел за собой защитника, а подключившийся на дальнюю штангу Кристиан Пулишич просто отправил мяч в сетку.
Туринцы отыгрались уже три минуты спустя. С левого края пошла подача в центр, откуда Перр Схюрс сумел переправить сферу в сетку.
На 43-й минуте в ворота «Торино» был назначен пенальти — в борьбе с Жиру Буонджорно подыграл себе рукой. Сам Оливье и реализовал удар.
Спустя две минуты Крунич отыграл на Пулишича, тот мягко покатил на Тео Эрнандеса. Последовал резкий пас на Леау, который сумел продлить коротким пасом мяч на партнера. Тео сблизился с Милинковичем-Савичем и перебросил плечо вратаря «Торино».
А на 65-й минуте Оливье Жиру реализовал второй пенальти — за фол против Леау со стороны Схюрса.
Футбол. Италия. Серия А
Милан — Торино 4:1
Голы: 1:0 Кристиан Пулишич (33'), 1:1 Перр Схюрс (36'), 2:1 Оливье Жиру (пенальти) (43'), 3:1 Тео Эрнандес (45 + 2'), 4:1 Оливье Жиру (пенальти) (65')
Милан: Мик Меньян, Давиде Калабрия, Малик Тшау (Симон Кьер, 79'), Фикайо Томори, Тео Эрнандес (Алессандро Флоренци, 87'), Рубен Лофтус-Чик (Юнус Муса, 66'), Раде Крунич, Тейьяни Рейндерс, Кристиан Пулишич, Оливье Жиру (Самуэль Чуквезе, 66'), Рафаэл Леау (Ноа Окафор, 66')
Торино: Антонио Санабрия (Пьетро Пеллегри, 22'), Неманья Радоньич (Янн Карамо, 59'), Никола Влашич, Мергим Войвода, Иван Илич (Кароль Линетти, 46'), Самуэле Риччи, Рауль Белланова (Валентин Лацаро, 59'), Рикардо Родригес, Алессандро Буонджорно, Перр Схюрс, Ваня Милинкович-Савич
Предупреждения: Иван Илич (11'), Тео Эрнандес (39'), Ivan Juric (50'), Ваня Милинкович-Савич (57'), Малик Тшау (70'), Кароль Линетти (89')