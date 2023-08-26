«Фрайбург» одолел «Вердер», «Кельн» уступил «Вольфсбургу»

26 августа проходят матчи 2-го тура Бундеслиги. В субботу подошли к концу еще два поединка.

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«Фрайбург» на своем поле принимал «Вердер» и победил со счетом 1:0. Единственный гол забил Максимилиан Филипп на 6-й компенсированной минуте.

Футбол. Германия. Бундеслига Фрайбург — Вердер 1:0 Гол: 1:0 Максимилиан Филипп (90 + 6') Фрайбург: Ноа Атуболу, Кильянн Сильдийя, Маттиас Гинтер, Филипп Линхарт, Лукас Кюблер (Кеннет Джерико Шмидт, 84'), Максимилиан Эггештайн, Николас Хефлер, Рицу Доан (Михаэль Грегорич, 71'), Роланд Шаллаи (Максимилиан Филипп, 62'), Винченцо Грифо, Лукас Хёлер (Ноа Вайсхаупт, 84') Вердер: Марвин Дукш (Dawid Kownacki, 87'), Никлас Фуллкруг, Антони Юнг, Йенс Стаге, Кристиан Гросс (Сенне Линен, 79'), Романо Шмид (Илия Груев, 88'), Митчелл-Элия Вайзер (Леонардо Биттенкорт, 71'), Марко Фридль, Никлас Штарк, Амос Пипер, Иржи Павленка Предупреждения: Романо Шмид (6'), Лукас Кюблер (38'), Николас Хефлер (45'), Марко Фридль (55')

В параллельной встрече «Кельн» на своем поле потерпел поражение от «Вольфсбурга» со счетом 1:2.