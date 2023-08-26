ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Новак Джокович и Карлос АлькарасСмогут ли Алькарас и Свентек защитить титул? Чего ждать от Медведева? Отвечаем на главные вопросы перед US Open-2023
  • 11:27
    • «Рома» объявила о подписании экс-нападающего «Зенита»
  • 12:24
    • Винисиус получил травму в матче против «Сельты»
  • 12:13
    • Ахметов готов покинуть «Краснодар» перед закрытием трансферного окна
    Все новости спорта

    Бохум — Боруссия Д: смотреть онлайн в прямом эфире

    26.08.2023 в 16:30 начнется матч в немецкой Бундеслиге Бохум — Боруссия Д

    Футбол Бундеслига Бохум Боруссия Д Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу
    Бохум и Боруссия Д начнут матч в 16:30 в немецкой Бундеслиге, 26.08.2023.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч между собой: Бохум — Боруссия Д 1:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Бохум» — «Боруссия Д». Коэффициент ставки — 2.09.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Боруссия Д»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Бохум — Боруссия Д.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонусы 50USDНовым игрокам

    Bet365 предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 500 USD бонусами для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Спартак» прервет серию неудач
  • «Спартак» — «Ахмат». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • Уверенная виктория дортмундцев?
  • «Бохум» — «Боруссия» Д. Прогноз и ставки
  • 2.09
    •
  • «Зенит» всухую взгреет «Урал»
  • «Зенит» — «Урал». Прогноз и ставки
  • 2.45
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.62
  • Экспресс дня 26 августа
  • Сегодня в 21:45
    •  1.70
  • Прогноз на матч Спартак — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Бохум — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Зенит — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.52
  • Прогноз на матч Усик — Дюбуа
  • Бокс
  • Сегодня в 23:59
    •  2.39
  • Прогноз на матч Арсенал — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Рубин — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Пари НН — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры